 

Комендантский час из-за коронавируса ввели в 38 департаментах Франции

22.10.2020, 19:08, Новости дня

Власти Франции вводят комендантский час еще в 38 департаментах в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Эпидемиологическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Мы вводим комендантский час еще в 38 департаментах, а также на одной заморской территории – Французской Полинезии», – цитирует ТАСС Кастекса.

По его словам, как и в Париже, ограничения на перемещения по улицам будут действовать с 21.00 до 6.00 по местному времени. Меры вводятся в пятницу в полночь.

Таким образом, он указал, что комендантский час будет действовать в регионах, где проживают 46 млн человек из 67 млн населения Франции. Всего на территории Франции насчитывается 96 департаментов, еще пять за рубежом. Кастекс также предупредил, что «предстоящие недели будут тяжелыми». «Количество жертв будет расти, наша система здравоохранения столкнется со сложными испытаниями», – он.

Вместе с тем он отметил тот факт, что «население страны с пониманием относится к мерам правительства». «В городах, в которых уже действует комендантский час, было проведено 32 тыс. 34 операций по проверке, нарушителям выписаны штрафы», – отметил глава французского правительства.

В свою очередь медицинский эксперт Этьен Гайя обратил внимание, что «вирус прогрессирует во всех возрастных группах». «Так 50% пациентов отделений интенсивной терапии – это люди моложе 60 лет, в том числе 20% моложе 40 лет», – отметил он.

С 17 октября в столичном регионе Франции ввели комендантский час с 21.00 до 06.00 по местному времени минимум на четыре недели.

В четверг в кипрских провинциях Лимасол и Пафос в связи с распространения COVID-19 ввели комендантский час. Теперь передвижение граждан запрещено с 23.00 до 5.00 кроме экстренных случаев, меры будут действовать с 23 октября по 9 ноября.



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