Работодателей в Ивановской области подключат к работе с нарушителями масочного режима

22.10.2020, 18:48, Новости дня

Власти Ивановской области начали передавать в организации информацию об их работниках, которые были оштрафованы сотрудниками правоохранительных органов за отсутствие маски в общественном месте, сообщила пресс-служба правительства региона.

«С сегодняшнего дня данные сотрудников, нарушающих режим ношения масок на улице и в общественных местах, будут передаваться работодателям для принятия мер по месту работы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

«Только за вчерашний день были установлены работники, нарушающие масочный режим, 14 предприятий. Каждому из руководителей сегодня будет доведена информация в письменной форме о необходимости соблюдения правил эпидбезопасности работниками как на самом предприятии, так и по пути следования с работы и на работу», – цитирует пресс-служба главу регионального Роспотребнадзора Павла Колесника.

Как объяснила в беседе руководитель пресс-службы правительства Ивановской области Анна Николаева, сообщать работодателям будут о тех, кто был оштрафован сотрудниками правоохранительных органов за отсутствие маски.

«Информация будет передана работодателю для принятия исчерпывающих мер. На усмотрение работодателя в соответствии с Трудовым кодексом и с теми правилами, которые действуют внутри организации», – сказала она.

Ранее власти Ивановской области ужесточили масочный режим из-за распространения COVID-19 и ввели с 19 октября обязательное ношение средств защиты в общественных местах, в том числе на улице и в подъездах.

За минувшие сутки в РФ выявили 15 тыс. 971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания.