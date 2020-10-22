 

Работодателей в Ивановской области подключат к работе с нарушителями масочного режима

22.10.2020, 18:48, Новости дня

Власти Ивановской области начали передавать в организации информацию об их работниках, которые были оштрафованы сотрудниками правоохранительных органов за отсутствие маски в общественном месте, сообщила пресс-служба правительства региона.

«С сегодняшнего дня данные сотрудников, нарушающих режим ношения масок на улице и в общественных местах, будут передаваться работодателям для принятия мер по месту работы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

«Только за вчерашний день были установлены работники, нарушающие масочный режим, 14 предприятий. Каждому из руководителей сегодня будет доведена информация в письменной форме о необходимости соблюдения правил эпидбезопасности работниками как на самом предприятии, так и по пути следования с работы и на работу», – цитирует пресс-служба главу регионального Роспотребнадзора Павла Колесника.

Как объяснила в беседе руководитель пресс-службы правительства Ивановской области Анна Николаева, сообщать работодателям будут о тех, кто был оштрафован сотрудниками правоохранительных органов за отсутствие маски.

«Информация будет передана работодателю для принятия исчерпывающих мер. На усмотрение работодателя в соответствии с Трудовым кодексом и с теми правилами, которые действуют внутри организации», – сказала она.

Ранее власти Ивановской области ужесточили масочный режим из-за распространения COVID-19 и ввели с 19 октября обязательное ношение средств защиты в общественных местах, в том числе на улице и в подъездах.

За минувшие сутки в РФ выявили 15 тыс. 971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / В ДТП с сотрудником полиции погибли трое подростков

19.08 / В Германии решили раздавать деньги просто так

08.07 / Опасения по поводу COVID-19 вызвали негативный тренд на рынках

06.07 / Стало известно о спекуляции главой отдела расследований ФБК данными кипрских компаний

16.08 / Завершился автопробег в поддержку присвоения Северодвинску звания «Город трудовой доблести»

03.08 / Законопроект от экологического комитета ВР может привести к увеличению выбросов – “Укркокс”

02.09 / В РФ собрались вдвое уменьшить НДС на электронные и аудиокниги

30.07 / Трамп встретился с семьей военнослужащей, убитой на базе Форт-Худ

09.08 / Сатановский назвал главную причину протестов в Ливане

14.08 / Общество: Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска