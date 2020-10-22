Косачев: Вероятность полного развала СНВ-3 стала запредельной

22.10.2020, 18:48, Новости дня

«Это не уступка, а демонстрация одной из сторон переговоров абсолютной ответственности за судьбу договора», — сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, комментируя решение РФ согласиться на «заморозку» своего арсенала тактического ядерного оружия для продления СНВ-3.

«Это наш вклад в то, чтобы спасти договор, потому что вероятность его полного развала стала уже запредельной», – сказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он призывает не связывать согласие РФ заморозить количество тактических ядерных боезарядов с предстоящими выборами в США.

«Это неправильное восприятие контекста. Я не вижу здесь связи. Речь идет о том, что до 5 февраля – даты окончания действия ДСНВ – осталось критично мало времени. Нужно получить ясность уже сейчас, а не подвешивать этот вопрос на период после выборов 3 ноября», – объяснил сенатор.

К сожалению, добавил сенатор, в то время как Москва демонстрирует «абсолютную ответственность за судьбу договора», со стороны Вашингтона «мы такой демонстрации не видим». То, что Соединенные Штаты настаивают на дополнительных мерах проверки выполнения договора, только подтверждает эту мысль. «Введение новых мер контроля – это внедрение в текст договора. Мы совершенно точно не сможем ничего согласовать до 5 февраля и тогда это перечеркивает перспективу его сохранения», – уверен Косачев.

«Не исключаю, что тем самым в Вашингтоне пытаются выдвинуть какое-то дополнительное, неприемлемое для нас условие, чтобы потом на Россию возложить ответственность за то, что договор прекратил существование. Но если договор прекратит существование, то только исключительно по вине американской стороны», – заключил глава комитета.

Напомним, что во вторник МИД России предложил американским дипломатам продлить ДСНВ на один год. Россия, при этом «готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов».

«Мы фактически признаем, что замораживаем свой арсенал тактического ядерного оружия, который не попадает под действие договора СНВ-3. В этом мы идем навстречу американцам, которые хотят ввести дополнительные требования», – говорил ранее газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский.

«Если целью было дать пас администрации Трампа перед выборами (вдруг), то она достигнута», – заметил по этому поводу телеграм-канал «Россия в глобальной политике».

Ранее в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок – то есть не только стратегического оружия, но и тактического, хотя оно не подпадает под действие документа.

В среду с заявлением о том, что РФ согласилась на «заморозку» своего арсенала, выступил госсекретарь США Майк Помпео. Чуть позже постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон тоже призналась, что стороны очень близки к продлению СНВ-3 сроком на год.

Вместе с тем, похоже, что Вашингтон уже обнаружил «подводные камни» в том, как Москва сформулировала свое предложение. Как отметил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, РФ по-прежнему не готова к строгой верификации своих ядерных арсеналов (включая внешний контроль за производством ядерного оружия), на чем на протяжении последних месяцев настаивали США. Неслучайно уже в четверг спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что возможное соглашение о временной заморозке ядерных арсеналов должно включать механизм контроля.

«Руководство РФ решило: давайте продлим без всяких условий, а дальше будем разговаривать, – объяснил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Ведь продление договора в нынешнем виде уже можно будет считать определенным выигрышем для Москвы».

«Избрание Джо Байдена тоже само по себе не дает гарантий продления договора», – сообщил Дробницкий, добавив, что кандидат от демократов может легко нарушить свое предвыборное обещание продлить договор безо всяких условий. «Кроме того, есть целый ряд указаний на то, что Байден не выиграет выборы 3 ноября. Кроме того, уже после выборов внутри США может начаться период нестабильности, так что Вашингтону будет совсем не до продления СНВ. Эксперт заметил, что «сейчас лучше иметь некий формальный документ, особенно в такое неспокойное для США время».