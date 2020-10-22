Мнение: Будущее ИГИЛ в Афганистане

22.10.2020, 18:45, Разное

После резкого роста в Афганистане с 2014 по 2016 гг, когда количество членов исчислялось тысячами, оно неуклонно сокращалось. За последние два года группировка понесла последовательные потери в ходе военных операций США и Афганистана в восточных вилайетах Кунар и Нангархар. Эти потери усугубляются отдельной военной кампанией афганских талибов против ИГИЛ. Сообщается, что ИГИЛ командует около 2200 бойцами, но его общая траектория омрачена дезертирством лидеров и рядовых, потерей территории и раздроблением союзников на поле боя, таких как ИДУ.

В последние месяцы ИГИЛ также понесло потери лидерства, что усложнило усилия по политическому восстановлению и на поле боя. В апреле 2020 г, высокопоставленный лидер Аслам Фаруки был арестован афганскими силами безопасности. За его арестом последовали нападения США и Афганистана на других высших руководителей, в том числе на начальника разведки группы Асадуллу Оракзая и главного кадия Абдуллу Оракзая. Кроме того, хотя угроза транснациональной террористической деятельности ИГИЛ всегда была ограничена, постоянные нападения на его инфраструктуру в Кунаре и Нангархаре, похоже, еще больше снизили его организационную мощь.

Упадок ИГИЛ, похоже, идет на пользу афганскому Талибану. В вилайетах Кунар и Нангархар, ранее имевших значительное влияние ИГИЛ, силы афганских талибов укрепились. Некоторые важные группировки ИГИЛ также дезертировали и присоединились к афганскому Талибану за последний год. Поступают сообщения о том, что фракции ИГИЛ также переходят на сторону “Аль-Каиды” и “Лашкар-э-Тайба”.

Тем не менее, остаточное присутствие группировки в крупных афганских городах продолжает представлять угрозу для гражданского населения. Некоторые выжившие клетки участвуют в крупных атаках. Например, в августе ИГИЛ провело скоординированное нападение на центральную тюрьму вилайета Нангархар. Поступают сообщения о том, что различные субъекты, такие как афганские талибы, афганское правительство и страны региона, такие как Пакистан и Индия, используют выживших боевиков ИГИЛ для сведения счетов и насилия.

Некоторые аналитики опасаются возможного возрождения ИГИЛ. Некоторые считают, что в этом лагере он возрождается в результате органических факторов, таких как история и привлекательность салафизма в вилайетах Кунар и Нангархар. Они также предупреждают, что практика “репрессий”, исключения и взяточничества афганским государством предрасполагает некоторых молодых людей, особенно тех, кто сочувствует салафитским идеологическим установкам, к ИГИЛ. Другой лагерь полагает, что ИГИЛ готово поглотить фрагментированные фракции Талибана в случае мирного соглашения. Некоторые аналитики считают, что предполагаемый новый лидер ИГИЛ Абу Мухаджир использует свою арабскую этническую принадлежность для урегулирования споров внутри группировки и мобилизации боевиков и ресурсов центральной организации ИГИЛ в Ираке.

Другая точка зрения, изложенная сотрудниками афганских сил безопасности, предполагает, что афганские талибы, и особенно сеть Хаккани, могут поддержать ИГИЛ, совершая правдоподобно отрицательное насилие. Они также подразумевают, что ИГИЛ может получить материальную поддержку от стран региона для проведения беспорядочного насилия с целью сорвать мирный процесс. Эти сигналы важны и заслуживают более тщательного изучения, но общедоступная информация о них ограничена.

Совершенно преждевременно списывать со счетов ИГИЛ, но на данный момент нет явных признаков того, что группировка реализует согласованную стратегию, чтобы остановить продолжающуюся политическую и организационную раздробленность и, в свою очередь, восстановить свой статус в восточном Афганистане.

Предыдущие части:

1. Политические траектории Аль-Каиды, Талибана и ИГИЛ

2. Отношения афганских талибов с Аль-Каидой