 

СК завёл дело на Папу Римского за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

22.10.2020, 18:37, Разное

Минюст России в срочном порядке отозвал лицензию у всех римско-католических организаций после скандального заявления Папы Римского Франциска. На этой неделе понтифик заявил, что однополые союзы не противоречат «слову Божьему» и имеют право на семью.

«Заявление Папы Римского отражает позицию всей римско-католической церкви. Если это позиция противоречит законам и Конституции Российской Федерации, речь идет о законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,то им здесь не место», — заявил представитель министерства Александр Семиков.

Министерство уже направило запрос в Роскомнадзор о блокировке интернет-ресурсов, связанных с данными организациями, а также запрос в СК России о возбуждении административного дела на Папу Римского Франциска по статье 6.21 КоАП РФ.

В данный момент уже проводится переоборудование храмов под нужды Русской православной церкви.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Обращение президента России Владимира Путина к американскому народу

15.10 / Надежда Оболенцева, Елена Крыгина и другие на открытии фестиваля Дианы Вишневой

21.08 / Дышать нечем: ученые выявили неожиданный фактор риска развития диабета

04.09 / Умер главный конструктор Ту-154

22.07 / «Не уйду»

28.07 / Ученые нашли связь между ожирением и снижением качества спермы

31.08 / Мнение: На английском такое образование доступно только элите

07.08 / Личное: Ефремов с портретом Путина

17.07 / Мнение: О “похабном мире”

13.09 / Мнение: Вы думаете русские тупые?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска