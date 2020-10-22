СК завёл дело на Папу Римского за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

22.10.2020, 18:37, Разное

Минюст России в срочном порядке отозвал лицензию у всех римско-католических организаций после скандального заявления Папы Римского Франциска. На этой неделе понтифик заявил, что однополые союзы не противоречат «слову Божьему» и имеют право на семью.

«Заявление Папы Римского отражает позицию всей римско-католической церкви. Если это позиция противоречит законам и Конституции Российской Федерации, речь идет о законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,то им здесь не место», — заявил представитель министерства Александр Семиков.

Министерство уже направило запрос в Роскомнадзор о блокировке интернет-ресурсов, связанных с данными организациями, а также запрос в СК России о возбуждении административного дела на Папу Римского Франциска по статье 6.21 КоАП РФ.

В данный момент уже проводится переоборудование храмов под нужды Русской православной церкви.