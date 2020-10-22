Призраки рядом с нами?!

22.10.2020, 18:34, Разное

Житель Шотландии сделал фотографию заброшенного здания, а потом не поверил глазам, когда посмотрел на готовый снимок. Оттуда на него смотрело лицо женщины, однако мужчина уверен: в руинах дома никого не было. Найти объяснение увиденному оказалось непросто.

Фотограф из Шотландии, пожелавший остаться неизвестным, решил устроить необычную фотосессию.

Его выбор пал на несколько заброшенных зданий, которые находятся в одном из парков региона Северный Эйршир. Сделав пару снимков, он отправился в студию, чтобы их распечатать, а потом посмотрел на готовый результат.

В заброшенных зданиях часто случается мистика, и случай с мужчиной не стал исключением. На одной фотографии шотландец увидел призрачный силуэт женщины, которая смотрела на него из окна. Однако мужчина уверяет, что в здании никого не было, да и на руинах он был один.

– Во время съёмки я не почувствовал ничего необычного или чего-то потустороннего.

Несмотря на то, что женское лицо выглядит пугающе, он рад, что ему удалось заснять его. Более того, герой истории поделился кадром со всеми друзьями, которые обожают мистику и загадки.

– Я счастлив, что мне удалось запечатлеть что-то похожее на призрака. Я даже горжусь тем, что могу показать фото людям, которые любят загадки.

Многие люди, по словам фотографа, склоняются к тому, что это привидение, которые так любят разговаривать с детьми, хотя сам автор снимка не спешит делать выводы. Он даже посмотрел на кадр под микроскопом, но к истине так и не пришёл.

Конечно, можно строить догадки, но человеческий мозг заставляет нас повсюду видеть знакомые черты, особенно если мы смотрим на них достаточно долго.

Более того, фотограф, по его словам, не особо верит в призраков и в другие мистические явления.

Мне не нравится термин «паранормальное явление». Что касается призраков, то я не знаю, существуют ли они. Я даже не знаю, как их определять. Что это? Энергия?

Пользовательница сайта Reddit тоже поделилась видео, на котором, как ей кажется, заметила призрака. Но у людей для неё были другие объяснения, и они гораздо хуже.