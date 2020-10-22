 

Игорь Васюник: после шестого класса я старался уже зарабатывать деньги

22.10.2020, 18:25, Новости дня

Экс-нардеп и кандидат в мэры Львова Игорь Васюник рассказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что начал зарабатывать деньги в школьном возрасте. 

“Я сидел тихо и ничего, наверное, не делал только до шестого класса. А после шестого класса я старался уже зарабатывать деньги. То ездил “на поляки”, где-то чем-то торговал – какими-то джинсами, часами “Ситизен”, то жвачками, то еще чем-то. А уже в девятом классе я создал в своем родном селе кооператив “Вишиванка”. Я собрал женщин, которые еще умели вышивать гладью, и передавал одному профессору из Америки эти рушники”, – сказал он.

Васюник: Я выиграл 95 судов у брата Медведчука. Читайте полную версию интервью

По словам Васюника, он зарабатывал $10–12 с рушника. Экс-нардеп отметил, что предпринимательству его не учили. 

“Это просто заложено почему-то. Честно говоря, я хотел достичь чего-то в жизни, я понимал, что если ты будешь сидеть на месте и ничего не делать, ты ничего не добьешься. Поэтому я был очень активным и действительно никогда не боялся, с самого детства, брать на себя ответственность, брался за дело, доводил его до конца, каким бы это дело ни было”, – добавил он. 

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Игорь Васюник родился в 1969 году во Львовской области. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко (специальность – планирование народного хозяйства), Львовский институт менеджмента (специальность – менеджмент организаций) и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – государственное управление).

Васюник в 1990-х – начале 2000-х занимался бизнесом. В 2005–2006 годах был заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления НАК “Нафтогаз України”. Избирался депутатом Верховной Рады VII созыва (от “Батьківщини) и VIII созыва (от “Народного фронта”). 

В 2015 году Васюник участвовал в выборах мэра Львова (с 3,22% голосов занял седьмое место). В 2020 году опять баллотируется на эту должность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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