Димопулос назвала свои правила женской дружбы

22.10.2020, 18:25, Новости дня

Участница шоу “Танцы со звездами” на “1+1” и бывшая солистка группы “ВИА Гра” Санта Димопулос заявила, что теряя и обретая подруг, она сформировала свои правила женской дружбы. Об этом она написала 22 октября в Instagram.

По словам Димопулос, она теряла подруг, когда в ее жизни появлялся мужчина или когда подруги давали непрошенные советы.

“У меня сложились свои правила женской дружбы – быть честной и уважать личное пространство. Да, мне может не нравится ее мужчина или то, как она общается с детьми, но мы обе взрослые. Ее жизнь – это не твоя жизнь”, – написала Димопулос.⠀

Она призналась, что научилась отпускать людей, зная, что на их место придут новые.

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«Ну какая межу вами может быть дружба, если вы женщины!» – такое утверждение я не раз встречала под своими фотографиями, где я с подругами. * Почему в большинстве случаев люди видят в женщинах только конкуренцию? Почему говорят, что женскои * дружбы не существует? * Основа нашего общения с другими женщинами – общение с мамои * . Психологи утверждают, что если с неи * у вас сложились хорошие и комфортные отношения, то и с подругами все получится! * Мы с мамои * очень любим друг друга, но так сложилось, что наши роли поменялись – её опекаю я. И да, вот это же опекунство я часто использовала и в общении с подругами: помочь, подтянуть, подтолкнуть, спасать… * И не так давно я осознала, что дружба – это не обязательно взаимовыручка, это еще и общение ради удовольствия! * Вслед за этим потрясающим открытием в моеи * жизни стали появляться сильные и красивые девочки, которым от меня – ого, а так можно было? – ничего не нужно! Оказывается, в основе дружбы лежит… взаимная симпатия и общение на равных. Когда вам друг от друга по большому счету, ничего не надо, кроме обмена симпатиеи * и энергиеи * . * За время своего взросление – а оно все еще продолжается, так как я расту над собои * каждыи * день! – я теряла и приобретала подруг. Они приходили и уходили: иногда из-за того, что в моеи * жизни появлялся мужчина, иногда из-за того, что я тонула в непрошеных советах, негативе, претензиях и просто не хотела этого больше. * И у меня сложились свои правила женскои * дружбы: * – Быть честнои * . Если подруга спрашивает твое мнение и тебе не нравится, что ты видишь (платье или какои * -то ее проект) – лучше сказать об этом, но мягко, а не в виде критики. Критиканство не нужно никому! – Уважать личное пространство. Да, мне может не нравится ее мужчина или то, как она общается с детьми и т.д. – но мы обе взрослые. Ее жизнь – это не твоя жизнь. – Отпускаи * тех, с кем тебе перестало быть душевно хорошо и интересно – на их место придут новые люди! * Для меня женская дружба – о любви, поддержке и комфортном общении двух личностей, где у каждои * – свои * круг интересов. * А вы верите в женскую дружбу? ♥ *

Публикация от * * (@santadimopulos) 22 Окт 2020 в 8:07 PDT

Санта Димопулос родилась в 1987 году в Киеве. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Димопулос принимает участие в новом сезоне проекта “Танцы со звездами”, премьера которого состоялась 30 августа.