Врачи назвали простой продукт для долголетия

22.10.2020, 18:17, Разное

Диетологи назвали простой «утренний» продукт, который нужно есть для долголетия. Увеличить продолжительность жизни можно посредством правильного питания.

Классическим продуктом для завтрака являются куриные яйца. В них содержатся множество питательных веществ, которые необходимы для защиты глаз с возрастом. Речь идет о зеаксантине и лютеине. Куриные яйца могут похвастаться наличием большого числа антиоксидантов, противодействующих старению. Продукт считается сытным из-за высокого содержания белка, он обеспечивает так называемую «чистую энергию», в связи с этим человек получает хорошую выносливость.

Употребление яиц повышает в организме уровень «хорошего» холестерина и способствует снижению «плохого». В результате уменьшается риск развития сердечных заболеваний.

Ранее стало известно, что включение в рацион лука-шалот также может способствовать долголетию. Этот овощ активно использовался в Древнем Риме в качестве лекарственного средства от многих заболеваний.