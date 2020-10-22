Путин призвал не допустить превращения Земли в «безжизненную Венеру»

22.10.2020, 18:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» призвал беречь экологию, чтобы климат на Земле не превратился в безжизненную Венеру.

«Если хотим сохранить наш общий дом следующим поколениям, надо прибирать свою планету. Тема охраны окружающей среды – она давно и прочно вошла во всемирную повестку», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, президент считает, что проблема изменения климата требует отказа от ничем не ограниченного потребления, передает ТАСС.

«Я бы расширил дискуссию и обсудил еще и такую важную задачу, как отказ от неумеренного, ничем не ограниченного сверхпотребления в пользу рачительной и разумной достаточности», – сказал он.

«Здесь уже накопилось критическое напряжение. Мы это видим по изменению климата. Эта проблема требует реальных действий и гораздо большего внимания, она уже давно перестала быть сферой отвлеченных научных интересов и затрагивает практически каждого жителя Земли», – подчеркнул Путин.

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