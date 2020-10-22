Юрист объяснила причину смягчения приговора Ефремову

22.10.2020, 18:08, Новости дня

«На суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию», – сообщила газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя решение Мосгорсуда сократить тюремный срок актеру Михаилу Ефремову, виновному в ДТП со смертельным исходом.

«Если в апелляционной инстанции выявляются факты покрытия ущерба, то суды, как правило, смягчают приговор», – отметила Гуревич, оговорившись, что такое основание для подобных поблажек, строго говоря, и не предусмотрено законом.

Напомним, Мосгорсуд в четверг смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову на полгода – до 7,5 лет. В сентябре Пресненский районный суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП. Ранее Ефремов попросил суд назначить такое наказание, которое не будет лишать его свободы. Также артист сообщил, что хочет поставить погибшему памятник, если его семья не будет против.

Накануне один из адвокатов Ефремова объявил о выплате 3 млн руб. родственникам погибшего шофера Сергея Захарова. Компенсацию морального ущерба в размере 1 млн руб. каждому родственнику погибшего накануне потерпевшие назвали единственным условием, на котором они согласятся на смягчение приговора, сообщал РБК.