Путин: Прошли времена, когда все вопросы решались Россией и США

22.10.2020, 18:03, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что времена, когда все вопросы решались Россией и США прошли. Если Вашингтон не хочет вступать в диалог, то Москва готова обсуждать проблемы с другими государствами, подчеркнул российский лидер.

Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что РФ готова к конструктивному и равноправному обсуждению всех вопросов с США. В частности, Москва готова обсуждать вопросы стратегической и информационной безопасности, передает РИА «Новости».

Напомним, что на прошлой неделе Путин предложил продлить российско-американский Договор СНВ-3 без каких-либо условий на год. А во вторник МИД России обнародовал заявление, в котором говорилось: «Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов». Тем самым, как полагают наблюдатели, Москва пошла навстречу своему партнеру по переговорам, поскольку именно этого и добивался от нее Вашингтон.

В среду с заявлением о том, что РФ согласилась на «заморозку» своего арсенала, выступил госсекретарь США Майк Помпео. Чуть позже постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон тоже призналась, что стороны очень близки к продлению СНВ-3 сроком на год.