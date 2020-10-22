В РФ предложили запретить звуковую рекламу на фасадах домов

22.10.2020, 18:03, Новости дня

Дума Астраханской области внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах.

«Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей и связанным с ними негативным последствиям для граждан. Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан», – говорится в пояснительной записке к документу, передает ТАСС.

При этом уровень шума, создаваемый звуковой рекламой, не нарушает действующие санитарные нормы, отмечают астраханские законодатели, однако «непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня, по сведениям жителей, негативно влияет на их жизнедеятельность». Законопроект «определяет приоритет защиты права граждан на благоприятную среду перед экономической выгодой», отмечается в материалах к документу.

Напомним, в 2014 году Госдума приняла правительственный законопроект, согласно которому громкость рекламы не должна превышать громкость транслируемых программ.