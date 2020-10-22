 

Жена Эммануила Виторгана показала особенность младшей дочери: «Разного цвета глаза»

22.10.2020, 17:53, Разное

Ирина Млодик продемонстрировала особенность внешности младшей дочери. На фото, опубликованном женой Эммануила Виторгана в Instagram, видно, что у Клары глаза разного цвета.
У 80-летнего Эммануила Виторгана и 58-летней Ирины Млодик двое общих детей. Причем в отличие от Млодик, впервые родившей в 54 года, у супруга уже есть дети от прежнего брака и даже внуки и правнуки. Стоит отметить, что сыну режиссера Максиму уже 48 лет, а старшая дочь не намного моложе его избранницы, ей 54 года. По утверждению самой Ирины Млодик, она не прибегала к услугам суррогатной матери и рожала сама, только при зачатии воспользовавшись процедурой ЭКО. Дочери Этель сейчас уже два с половиной года, а младшая Клара отпраздновала свой первый день рождения в августе.

Ирина Млодик пояснила о том, как развиваются их дети и похвалила Клару. Девочка растет сообразительной и очень любознательной, реагируя на все новое. При этом у обеих наследниц наблюдается гетерохромия, явление, при котором радужная оболочка глаз имеет разные цвета. Это не влияет на зрение и является всего лишь внешним признаком. Интересно, что более выражена эта особенность именно у младшей девочки. Стоит отметить, что отличительная черта у Этель и Клары не является секретом. Но ранее звездные родители не публиковали снимки детей крупным планом, на которых было бы видны разного цвета глаза.

В качестве геолокации в посте Млодик обозначила столицу Украины, указав при этом новое написание названия Киева латиницей. Подписчиков профиля жены Эммануила Виторгана в соцсети Instagram восхитило фото дочерей звёздной пары. Как отмечает издание «Телепрограмма», некоторые отметили, что у старшей Этель отличие в цвете радужной оболочки не так выражено, как у младшей Клары.



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