Китай решил остаться закрытым для туристов зимой

22.10.2020, 17:48, Новости дня

В ближайшие месяцы Китай не планирует пускать иностранных туристов и возобновлять групповые турпоездки.

Министерство культуры и туризма Китая опубликовало официальное распоряжение о дальнейшем усилении профилактики и борьбы с осенне-зимними эпидемиями. Там содержится намерение не возобновлять работу туркомпаний и онлайн-турагентств по организации групповых и пакетных туров, как въездных, так и выездных. В распоряжении рекомендуется сосредоточиться на внедрении усовершенствованных санитарных стандартов в достопримечательностях, звездных отелях и туристических агентствах, информирует TourDom.ru.

Чиновники мотивировали такое решение «продолжающимся распространением коронавирусной инфекции по всему миру и все еще существующим риском спорадических случаев и местных вспышек в ближайшее время, особенно осенью и зимой».

Таким образом, надежды на скорое возобновление туристических поездок россиян в Китай, как и на скорое возобновление приезда гостей из Поднебесной в Россию, высказанные в последнее время некоторыми наблюдателями, вряд ли оправданы.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн сказал газете ВЗГЛЯД, что в Китае и других юго-восточных регионах изначально предприняли хорошие противоэпидемические меры и добились значительного снижения заболеваемости, поэтому на данный момент новой вспышки коронавируса там не наблюдается.