Путин ответил тем, кто ждет «затухания» России

22.10.2020, 17:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» высказал пожелание в адрес тех стран, которые ждут «затухания» России.

«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших похоронах», – цитирует президента РИА «Новости».

Он добавил, что РФ адекватно оценивает собственные интеллектуальные, военные, территориальные и экономические возможности.

По его словам, после Второй мировой войны многое изменилось, в том числе роль Британии, СССР больше не существует, а Россию кто-то попытался списать со счетов. Путин отметил, что, несмотря на изменения, сейчас все основные международные структуры необходимо сохранить, в том числе Совет Безопасности ООН и право вето в нем.

Президент в ходе выступления отмечал, что сила государства – не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан.