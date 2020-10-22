Электрический пикап GMC Hummer EV Edition 1 раскупили за пару часов

22.10.2020, 17:45, Новости дня

Американская компания GMC накануне презентовала новый электрический пикап Hummer EV, первая партия которого раскуплена за несколько часов.

В частности, речь идет о спецверсии Edition 1, которая сумела продемонстрировать высокий интерес у клиентов. Для оформления предварительного заказа необходимо было внести залог в размере 100 долларов. Пока в американской компании не сообщают тираж первой партии, однако цена на электрический пикап серии Edition 1 составляет 112,5 тысяч долларов.

Модель одновременно получила 3 электрических двигателя, суммарная мощность которых достигает 1014 л.с. При таких параметрах разгон от 0 до 97 км в час составит около 3 секунд. Разработчики ранее анонсировали, что пикап сможет проехать на электротяге до 560 километров без подзарядки.