 

Электрический пикап GMC Hummer EV Edition 1 раскупили за пару часов

22.10.2020, 17:45, Новости дня

Американская компания GMC накануне презентовала новый электрический пикап Hummer EV, первая партия которого раскуплена за несколько часов.

В частности, речь идет о спецверсии Edition 1, которая сумела продемонстрировать высокий интерес у клиентов. Для оформления предварительного заказа необходимо было внести залог в размере 100 долларов. Пока в американской компании не сообщают тираж первой партии, однако цена на электрический пикап серии Edition 1 составляет 112,5 тысяч долларов.

Модель одновременно получила 3 электрических двигателя, суммарная мощность которых достигает 1014 л.с. При таких параметрах разгон от 0 до 97 км в час составит около 3 секунд. Разработчики ранее анонсировали, что пикап сможет проехать на электротяге до 560 километров без подзарядки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Генштаб заявил об отсутствии в учениях «Кавказ – 2020» связанного с Украиной подтекста

02.10 / Мишустин прокатился на комбайне

07.08 / Лукашенко: Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легло

05.09 / Эксперт: США используют небо Украины для изучения потенциального театра военных действий

23.08 / Verge – TikTok подаст в суд на администрацию Трампа после запрета на деятельность в США

30.06 / Бизнес после карантина: франшизы выручают отечественных предпринимателей

26.08 / Коровы под Челябинском напали на полицию

02.10 / Рубль снизился к доллару

17.08 / Евросоюз поддерживает белорусский народ – Боррель

20.10 / Лавров привлек внимание генсека СЕ к водной блокаде Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска