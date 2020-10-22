 

Новый пикап Nissan Navara впервые рассекретили без камуфляжа

22.10.2020, 17:45, Новости дня

Японская компания Nissan ведет активную работу по выпуску новой модели пикапа Nissan Navara.

Ранее фотошпионы уже запечатлели тестовый прототип, который покрыт защитной пленкой, однако более точные кадры транспортного средства пока оставались неизвестными. Однако в ходе очередного тестового заезда удалось детальнее рассмотреть пикап Navara, который имеет модернизированный дизайн кузова. Здесь предусмотрели новую головную оптику, увеличенную решетку радиатора.

Оба бампера имеют более агрессивный вид и напоминают детали от ближайшего конкурента – Toyota Hilux. Представители бренда пока не называют никаких подробностей, а также не озвучивают сроки поступления пикапа Nissan Navara на рынок.



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