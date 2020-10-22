Эксперт назвал условие вмешательства России в ситуацию в Киргизии

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22.10.2020, 17:43, Разное

Москва не должна допустить роста экстремистских настроений в республике, убежден эксперт. Он отметил, что в республике действуют исламские радикалы, которые попытаются воспользоваться хаосом.

Если по Киргизии прокатится очередная волна массовых беспорядков и произойдут столкновения, России придется вмешаться в ситуацию, заявил Юсин. Он не исключил, что в стране начнется гражданская война севера против юга.

“Мы несем ответственность за тех же киргизов, которые чудят вот так, скидывают президента, вчерашнего зека сажают на пост премьера”, – сказал международный обозреватель в эфире ютуб-канала PolitWera.

Беспорядки в Киргизии начались 4 октября после объявления итогов парламентских выборов. Митингующие захватили здания парламента и правительства и освободили из тюрьмы бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Вскоре он был снова задержан.

9 октября президент Сооронбай Жээнбеков ввел чрезвычайное положение в столице Бишкеке. Спустя шесть дней он объявил об отставке. Глава государства заявил, что не желает эскалации конфликта.

По Конституции Киргизии исполняющим обязанности президента должен был стать спикер парламента Канат Исаев. Он отказался. Полномочия принял премьер-министр Садыр Жапаров. Его освободили из тюрьмы в ночь на 6 октября. С 2017 года он отбывал наказание по обвинению в организации митинга.



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