Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль

22.10.2020, 17:43, Разное

Эксперт прокомментировал визит в Белоруссию директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. По его мнению, таким образом Владимир Путин сигнализирует белорусскому коллеге, что тот не исполняет договоренности.

Карбалевич перечислил обязательства, от выполнения которых Лукашенко уклоняется. Белоруссия должна была выплатить долги за газ, переориентировать потоки грузов с прибалтийских на российские порты и стабилизировать обстановку в республике, пойдя на диалог с обществом.

Карбалевич отметил, что Лукашенко намерен провести новые выборы по Конституции, то есть через пять лет. Получается, что шестой срок он хочет досидеть до конца.

“Это означает, что он Путина с его требованиями послал очень далеко”, – заявил эксперт в комментарии белорусскому порталу “Солидарность”.

Нарышкин, по мнению Карбалевича, приехал к Лукашенко, чтобы предупредить его о последствиях. У России много рычагов давления на Белоруссию, указал эксперт.

Самый болезненный – финансовый. Москва может пересмотреть цены на энергоносители для республики, пояснил Карбалевич.

Он призвал не сбрасывать со счетов и информационные ресурсы Кремля – российские СМИ могут ужесточить критику в отношении Лукашенко. Наконец, Путин может пригрозить белорусскому коллеге договоренностями с Европой, считает эксперт.

О возможном союзе России и Запада для отстранения Александра Лукашенко от власти говорил политолог Андрей Казакевич. Белорусский лидер отказывается от диалога с оппозицией и не хочет покидать президентское кресло – вероятность внешнего вмешательства нарастает, считает эксперт.

По его словам, Россия и Европа ведут переговоры по белорусскому вопросу. “Вероятно, какие-то общие подходы обозначаются”, – сказал он.

Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября. Москва выделила Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов. На территории Белоруссии прошли совместные учения двух стран “Славянское братство”.