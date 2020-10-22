«Люди не должны делать КТ в целях профилактики» – Минздрав

22.10.2020, 17:40, Разное



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«В целях диагностики COVID-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию (КТ) легких. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией. Потому что наличие или отсутствие ковида может установить только лабораторная диагностика, только ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты», – цитирует профессора РИА Новости.

По словам Тюрина, наиболее надежным методом диагностики коронавируса является ПЦР-тест мазка из ротоглотки. Компьютерная томография легких — это не метод скрининга при COVID-19. С ее помощью выявляются осложнения в легких, которые могут быть вызваны коронавирусной инфекцией или гриппом.

«Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения», – сообщил Игорь Тюрин.

Профессор напомнил также, что исследование с помощью КТ связано с высокой лучевой нагрузкой, которая очень небезопасна для организма. Тюрин порекомендовал делать рентгеновский снимок в случае в том, если респираторные симптомы развиваются в течение 4-6 дней.

«Если на снимке к концу первой недели болезни не будет изменений, значит, их не будет и при КТ, и делать такому пациенту КТ не имеет никакого смысла», – подчеркнул эксперт.