 

Король Виллем-Александр и королева Максима выпустили видео с извинениями за свой отпуск в Греции

22.10.2020, 17:25, Разное

В минувшую пятницу король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима с дочерьми улетели в отпуск в Грецию, но уже в субботу вернулись обратно, так как их семейная поездка вызвала массовое недовольство народа. Причина в том, что буквально за три дня до отъезда монаршего семейства премьер-министр Марк Рютте настоятельно рекомендовал гражданам провести осенние каникулы дома во избежание распространения коронавируса. Виллем-Александр и Максима извинились в Twitter еще на прошлой неделе, но решили, что этого недостаточно, и сегодня выпустили официальный видеоролик с обращением к нации.

Сидя на диванчике напротив окна, по стеклам которого стекают капли дождя, в своей резиденции Хёйс-тен-Бос в Гааге Виллем говорит:

Больно осознавать, что мы предали ваше доверие. Даже несмотря на то что поездка проходила в соответствии со всеми правилами безопасности, было очень неразумно не принять во внимание влияние новых ограничений на наше общество. Наше собственное решение о возвращении было принято с понимаем того, что мы и вовсе не должны были уезжать.  
Это трудное время для всех нас. Время ограничений, лишений и беспокойства. Время страха, гнева и незащищенности. Мы слышали много острых историй на многих встречах – и личных, и тех, что проходили онлайн. Мы чувствуем связь с вами и со всеми людьми, на кого прямо или косвенно повлияла пандемия.
Мы продолжим работать вместе с вами над тем, чтобы взять коронавирус под контроль. Для того, чтобы каждый в нашей стране смог поскорее вернуться к нормальной жизни. Сейчас это самое важное, и мы продолжим работать в этом направлении в меру наших возможностей. Мы вовлечены, но без ошибок не обошлось.

Напомним, проблема с греческими каникулами у Виллема-Александра и Максимы возникает уже не первый раз. В августе в сети появилась фотография, на которой монархи позируют – невероятно в современных условиях! – плечом к плечу с владельцем ресторана на острове Милос. За несоблюдение дистанции пара подверглась осуждению, за что им пришлось также публично извиняться.



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