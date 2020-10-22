Пронзительная речь сработала: судья смягчил приговор Ефремову

22.10.2020, 17:23, Разное

Повторное рассмотрение состоялось в Московском городском суде. Защита хотела, чтобы артисту заменили реальный срок на наказание, не связанное с лишением свободы. Прокуратура же предлагала оставить приговор без изменений.

В итоге судья сделал поблажку и снизил срок Михаилу Ефремову. Вместо восьми лет тюрьмы актер получил семь лет и шесть месяцев. Смягчающим обстоятельством стало то, что заключенный успел выплатить компенсацию потерпевшей стороне – супруге, сыну и брату погибшего.

Вероятно, сработала и пламенная речь звезды. Во время последнего слова он пообещал прекратить все отношения с алкоголем, а также заявил, что трагедия разделила его жизнь на до и после. Михаил Ефремов отметил, что считает наказание в виде восьми лет тюрьмы слишком суровым, ведь у него есть маленькие дети, в воспитании которых он хотел бы принимать участие.

В ближайшие дни артиста этапируют в колонию из СИЗО №5 “Водник”, где он провел карантин, а также ожидал повторного рассмотрения дела. За время пребывания в изоляторе Михаил Ефремов прошел медицинское обследование.

У звезды обнаружили целый букет заболеваний: астму, бронхит, болезнь сердца, жировую дегенерацию печени, а также дискинезию желчных путей и желчного пузыря. Однако это не стало смягчающим обстоятельством.