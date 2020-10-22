 

Реаниматолог Пол Марик: «В телах умерших от COVID-19 находят обширные поражения внутренних органов»

22.10.2020, 17:17, Разное

Реаниматолог Пол Марик из США решил коротко резюмировать все факты, которые на данный момент известны науке о новом коронавирусе. По словам специалиста, в телах умерших от COVID-19 врачи находят обширные поражения внутренних органов, хотя остатков самой инфекции в организме немного.
Пол Марик убежден, что в зимний период количество людей в мире, заболевших коронавирусом, резко возрастет. Американского реаниматолога удивляет тот факт, что Сеть переполнена фейковой информацией по поводу COVID-19, поэтому он решил внести ясность и привести основные факты о болезни.

По словам доктора, коронавирусная инфекция не похожа на протекание гриппа, так как не происходит синтез интерферона в организме. Иммунная система сама подавляет этот процесс при COVID-19. Вирус передается воздушно-капельным путем, а его максимальное размножение зафиксировано в носоглотке, поэтому необходимо носить маски, ведь протекание болезни будет зависеть того, сколько вируса вдохнет человек. При этом наиболее заразны пациенты еще до того, как у них проявились симптомы болезни.

Живого вируса в легочной фазе у человека нет, однако в организме продолжают циркулировать его части. Именно иммунный ответ на них и может привести к смерти пациента. Реаниматолог отметил, что в телах больных COVID-19 врачи очень часто обнаруживают тромбозы и значительные поражения внутренних органов. Половина людей, которые переболели коронавирусом, могут столкнуться с отсроченными проблемами со здоровьем.



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