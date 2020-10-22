 

Лукашенко предложил отозвать инвалидность у участников «Марша людей с (не)ограниченными возможностями»

22.10.2020, 17:02, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с представителями силовых ведомств обсудил судьбу участников проходившего 15 октября в Минске «Марша людей с (не)ограниченными возможностями», сопровождавшегося правозащитным центром»Весна».

Собравшиеся в четверг на площади Независимости у Красного костела несколько десятков человек на инвалидных колясках, костылях прошли вдоль проспекта Независимости, скандируя антиправительственные лозунги на белорусском языке. У некоторых из них были цветы и бело-красно-белая символика. Прохожие аплодировали, а проезжающие машины сигналили. Протестующие прошли небольшое расстояние до ГУМа, после чего разошлись. После митинга был задержан юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский.

«Ну а этим чего надо? Все получают пенсии по инвалидности, а это повышенные пенсии. Они думают, что Тихановская им добавит? Эти кукловоды совсем съехали с катушек. Выпускают на акции женщин, детей, теперь инвалидов. Думают, мы вот мы их не будем бить, но мы суверенное государство и на провокации не поддаёмся. Вообще, как они могут быть инвалидами и участвовать в митингах? Если у них есть для этого здоровье, то какие же они инвалиды? Вероятно, кто-то ошибся присвоив им инвалидность или получил взятку, а может они вылечились, раз по Минску шатаются. Обращаюсь к министрам внутренних дел и соцполитики. Установите личности всех участников этого шабаша и давайте лишим их инвалидности, а их надбавки за инвалидность лучше силовикам отдадим», — сказал Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Москвичка выпустила коллекцию свитеров ко дню рождения Путина

10.08 / Сервис «Яндекса» Алиса заменит часть педагогов в новом учебном году

11.08 / Эксперт рассказал об экономических потерях России из-за забастовок в Белоруссии

02.08 / «Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда»

26.06 / Ученые создали искусственную человеческую кожу: научатся ли роботы «потеть»

31.07 / Личное: Виновата сама

29.07 / Американские ученые уверены, что коронавирус появился еще 2012 году

25.09 / В смерти дочери Конкина Людмила Поргина назвала виновными сотрудников бассейна

23.07 / Илон Маск предлагал Эмбер Херд круглосуточную охрану: в суде зачитали личную переписку экс-любовников

02.10 / Скандалы: Экс-супруга Павла Гусева хочет долю в «Московском комсомольце»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска