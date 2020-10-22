Лукашенко предложил отозвать инвалидность у участников «Марша людей с (не)ограниченными возможностями»

22.10.2020, 17:02, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с представителями силовых ведомств обсудил судьбу участников проходившего 15 октября в Минске «Марша людей с (не)ограниченными возможностями», сопровождавшегося правозащитным центром»Весна».

Собравшиеся в четверг на площади Независимости у Красного костела несколько десятков человек на инвалидных колясках, костылях прошли вдоль проспекта Независимости, скандируя антиправительственные лозунги на белорусском языке. У некоторых из них были цветы и бело-красно-белая символика. Прохожие аплодировали, а проезжающие машины сигналили. Протестующие прошли небольшое расстояние до ГУМа, после чего разошлись. После митинга был задержан юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский.

«Ну а этим чего надо? Все получают пенсии по инвалидности, а это повышенные пенсии. Они думают, что Тихановская им добавит? Эти кукловоды совсем съехали с катушек. Выпускают на акции женщин, детей, теперь инвалидов. Думают, мы вот мы их не будем бить, но мы суверенное государство и на провокации не поддаёмся. Вообще, как они могут быть инвалидами и участвовать в митингах? Если у них есть для этого здоровье, то какие же они инвалиды? Вероятно, кто-то ошибся присвоив им инвалидность или получил взятку, а может они вылечились, раз по Минску шатаются. Обращаюсь к министрам внутренних дел и соцполитики. Установите личности всех участников этого шабаша и давайте лишим их инвалидности, а их надбавки за инвалидность лучше силовикам отдадим», — сказал Лукашенко.