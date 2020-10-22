Ирина Скобцева при жизни рассказывала о покойной дочери и ее сходстве с отцом

22.10.2020, 16:53, Разное

В программе «Судьба человека» показали архивный выпуск с актрисой Ириной Скобцевой, которая несколько дней назад ушла из жизни. В 2017 году она рассказывала о своей покойной дочери Алене и о ее невероятном сходстве с отцом Сергеем Бондарчуком.

В этом выпуске самым тяжелым моментом был разговор о смерти Алены Бондарчук. Актриса скончалась в 2009 году от онкологического заболевания, как и ее отец. По словам Ирины Скобцевой, ее наследница все впитала от Сергея Бондарчука. Она очень поддержала мать после смерти отца в 1994 году.

Ирина Скобцева рассказала, что ее супруг всегда общался с детьми, как со взрослыми людьми. Однажды он подошел к Алене, которая сидела на диване, и начал декламировать ей стихотворение. На это дочь ответила, что «это уж не для детей». У покойной актрисы, по словам матери, была довольно «несладкая жизнь». Когда она умерла, об Ирине Скобцевой стал заботиться сын Федор. Именно режиссера артистка назвала тогда «главой ее семьи».

Мать Федора Бондарчука скончалась на 94-ом году жизни. Знаменитую актрису похоронят сегодня, 22 октября, на Новодевичьем кладбище в Москве.