Мнение: Разборки в Идлибе продолжаются

22.10.2020, 16:50, Разное

Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), внесенная в черный список США как террористическая организация, через свой шариатский совет объявила об отрицании видного идеолога джихадистов Иссама аль-Баркави, известного также как Абу Мохаммад аль-Макдиси.

В заявлении, опубликованном 10 октября, Шариатский совет, связанный с ХТШ, сказал: “Он (Макдиси) не один из нас, и мы не следуем за ним. Мы проводим различие между его еретическим понятием “таухид” (единство Бога) и понятием, которому нас учили наши предшественники и последователи. Мы отвергаем идеологию и поведение Баркави”.

Отношения между Макдиси и ХТШ были напряженными после того, как ранее известный “Джабхат ан-Нусра”, отделился от “Аль-Каиды”. в 2016 г, и объявили о создании “Джабхат Фатх аш-Шам”. Раскол тогда разозлил более радикальное течение в “Джабхат ан-Нусре”, которое, в свою очередь, объявило о создании “Хуррас ад-Дин”, которая связана с “Аль-Каидой”.

Макдиси – иорданский салафит палестинского происхождения. Он написал несколько книг об учении Ислама, которое на протяжении многих лет преподавалось в лагерях “Аль-Каиды” в регионе. Он считался доверенным лицом основателя “Аль-Каиды” Абу Мусаба Заркави в Ираке. Он несколько раз попадал в тюрьму в Иордании.

Последнее нападение Макдиси на аппарат безопасности ХТШ произошло на фоне продолжающихся “репрессий” против остатков “Хуррас ад-Дин” и ареста его лидеров. Макдиси считает, что эти шаги были предприняты в координации с международными сторонами, включая Турцию, которая, по его мнению, сотрудничает с США.

Нападая на Макдиси, ХТШ хотели разослать несколько сообщений. Сначала они хотели заручиться общественной поддержкой и добиться большего признания в сирийских кругах, чтобы повысить популярность фактической власти, навязанной им на северо-западе САР. ХТШ также хотела побудить другие военные фракции к дальнейшему сотрудничеству в рамках своего проекта военного совета, который они планировали в течение некоторого времени. Объявление о “разводе” с несирийскими джихадистскими организациями (“Аль-Каида”) подтверждает, что ХТШ – открытая сирийская организация, которая отказалась от экстремизма и радикализма

Вторая причина – политическая в первую очередь. Отказ от Макдиси имел определенный срок, несмотря на глубокие споры между двумя сторонами в прошлом. В настоящее время ХТШ работает над формированием политического представительства в Идлибе и хочет, чтобы его деятельность была принята на международном уровне, подтвердив отказ от салафитских джихадистских властей и переход к группе, которая верит в политику и может участвовать в сирийском политическом решении.

Скорее всего, джихадистские группы и организации будут более упрямы в своей позиции по отношению к ХТШ из-за напряженности с Макдиси. Группы джихадистов Хуррас ад-Дин, Ансар ат-Таухид и другие будут рассматривать позицию ХТШ в отношении Макдиси как дополнительное доказательство ее отклонения от “пути джихада” и государственного переворота против властей джихадистов. Такая позиция может подвергнуть ХТШ риску большего числа атак и нападений со стороны ячеек ИГИЛ или Хуррас ад-Дин. Ячейки, которые остались на северо-западе САР несмотря на нападения ХТШ и осаду организации. Макдиси, вероятно, общается с лидерами этих ячеек и говорит с ними об отколе ХТШ (от джихадистских групп, включая Аль-Каиду) и сотрудничестве с международной разведкой в ​​преследовании “мухаджиринов” (иностранных боевиков) и ликвидации джихадистских организаций.

Напряженность в отношениях между ХТШ и Макдиси не повлияет на Хуррас ад-Дин, поскольку ХТШ решила искоренить Хуррас ад-Дин до открытой напряженности с Макдиси. Последняя ссора между двумя партиями произошла в основном из-за позиции ХТШ со стороны джихадистских групп, в частности, Хуррас ад-Дин.

В нынешней напряженности присутствует роль Турции. Одной из основных причин эскалации Макдиси против ХТШ является то, что Макдиси считает, что ХТШ отклонился от религии из-за его координации с турецкой разведкой в ​​преследовании иностранных боевиков.

Среди активистов революции ходят некоторые слухи, особенно среди тех, кто выступает против ХТШ, посредством чего ХТШ способствовала передаче Турции более 2300 иностранных боевиков. Большинство из них были членами ИГИЛ.

Отрицание Макдиси и другие шаги, предпринимаемые ХТШ для демонстрации своей умеренности, возможно, были поощрены Турцией. Анкара может захотеть укрепить свои позиции и показать, что она добивается прогресса в изменении структуры ХТШ и превращении ее в организацию, не угрожающую международной безопасности.

Салех аль-Хамави, он же – Ассераа, является одним из основателей “Джабхат ан-Нусра”. Он отказался от нее и теперь является одним из ее самых ярых противников и критиков организации. После этого он не вступал ни в какие организации и сейчас живет в Турции. В нападениях Макдиси на ХТШ нет ничего нового. Они начались, когда ХТШ – тогда известный как “Джабхат ан-Нусра” – оторвалась от “Аль-Каиды”, и Макдиси считал это недопустимым нарушением клятв. Он продолжил свою интенсивную атаку, когда ХТШ разрешил размещение турецких наблюдательных постов на северо-западе САР и когда ХТШ ушла с востока ас-Сикка в начале 2018 г. Он продолжал атаковать ХТШ до Сочинского соглашения. Он считал, что ХТШ стала орудием в руках Турции и намекала на ее отступничество. Однако вопиющее отступничество произошло после того, как ХТШ защищала российско-турецкие патрули, по словам Макдиси, который посчитал этот акт кощунственным и не допускающим интерпретации.

ХТШ умыл послали Макдиси, поскольку он поддерживает “Хуррас ад-Дин”, но заставил ее членов дезертировать. Но Макдиси не популярен в САР или среди джихадистских фракций. У него есть только молодые последователи в интернете, которые богохульствуют над ХТШ. К тому же Турция возможно именно тут, – Турция ни при чем и ни о чем не просила у ХТШ.

Макдиси не пользуется поддержкой группировок в САР, главным образом потому, что он выступил против всех организаций, на которые он работал. Например, он сначала поддерживал ИГИЛ, прежде чем покинуть группу, он также нападает на фракции Свободной сирийской армии и даже на другие исламистские группировки, такие как “Ахрар аш-Шам”.