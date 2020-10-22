Суд смягчил приговор Ефремову

22.10.2020, 16:48, Новости дня

Вынесенный Пресненским судом приговор актеру Михаилу Ефремову изменили в ходе рассмотрения жалобы в Мосгорсуде в четверг.

Мосгорсуд снизил Ефремову срок до 7,5 лет лишения свободы в колонии, информирует ТАСС.

Ранее Мосгорсуд отказал адвокатам артиста в экспертизе для уточнения, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший в аварии Сергей Захаров. Защита просила суд о возможности провести экспертизу. Приглашенный стороной Ефремова эксперт Елена Кучина заявила, что Захаров якобы не пристегивался.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин отмечал, что возможный отказ погибшего в аварии Сергея Захарова пристегнуться ремнем может стать смягчающим вину артиста обстоятельством. Также он просил назначить своему подзащитному условный срок.