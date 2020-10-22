“Трагедия разделила мою жизнь на две части”: пронзительная речь Ефремова в суде

22.10.2020, 16:43, Разное

Михаил Ефремов рассказал, что “трагедия разделила его жизнь на две части”. Раньше он был артистом, смельчаком, который много работал. Теперь же знаменитость плохо спит и постоянно думает о погибшем Сергее Захарове.

Артист признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ефремов отметил, что хотел расплатиться с родными погибшего сразу, но у него не было доступа к деньгам. Он пообещал помочь семье Захарова с установкой памятника на могиле.

“Я прекращаю все свои отношения с алкоголем и вряд ли когда-нибудь снова сяду за руль”, – заявил актер.

Наказание в виде восьми лет лишения свободы Ефремов назвал слишком суровым. Он напомнил, что есть и более серьезные преступления. По его словам, водитель, который убил двух детей и пытался скрыться, получил пять лет колонии.

В заключение артист напомнил, что у него есть несовершеннолетние дети. Михаил Ефремов хотел бы принимать участие в их воспитании. “Прошу суд проявить снисхождение”, – закончил пронзительную речь актер.

Напомним, авария с участием звезды произошла в начале июня. Внедорожник, за рулем которого сидел пьяный Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова. Последний умер в больнице от потери крови.