Назван самый матерящийся город России

22.10.2020, 16:43, Разное

Город Дно Псковской области стал самым матерящимся городом России. Его уроженцы чаще остальных использовали бранную лексику в Сети.

На втором месте антирейтинга с большим отрывом по частоте использования мата жителями оказался Краснодар. А тройку лидеров замыкает Москва. Аналитики отметили, что в 2020 году количество нецензурных ругательных слов выросло почти вдвое. Такую тенденцию эксперты связывают с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, сообщает телеканал “360”.