 

Мнение: Эвакуация Морека

22.10.2020, 16:40, Разное

Cегодня турки начали отход из Морека. После демонтажа основного оборудования, колонна турецкой техники в сопровождении российских военных отправилась на север. Эпопея с "сидением в Мореке" завершается. Сегодня вечером или уже завтра, можно ожидать репортажей с оставленного турками опорного пункта.
Anna News обещает https://twitter.com/200_zoka/status/1318465210487873538 сделать оттуда сюжет, как турки полностью свалят.

Сирийцы проезжают мимо эвакуируемого турецкого опорного пункта в Мореке.

Демонтаж.

Колонна турецкой техники идет из Морека в направлении Джабал аль-Завия в сопровождении российских военных.

Еще видео:

https://twitter.com/ortadoguhaber_/status/1318448864580505601
https://twitter.com/090203_S_A_M_H/status/1318450361510887424
https://twitter.com/aldin_ww/status/1318453110331813890
https://twitter.com/200_zoka/status/1318465210487873538 – Anna News у базы в Мореке
https://twitter.com/0legblokhin/status/1318421549414780928 – Олег Блохин у базы в Мореке


Всего на текущем этапе турки оставят 4 опорных пунктах (подсвечены белым)


Что интересно, Сирман пока остается. Турки пишут, что Москва давит на Турцию, чтобы там убрала опорник в Сирмане и в Аль-Иисе, но турки пока упираются.

Источник: Colonel Cassad



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