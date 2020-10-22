Мнение: О беспощадной и убойной русской литературе

22.10.2020, 16:35, Разное

Всяк согласится, что русская литература особняком стоит в мире. Как и русские литераторы, коих на самом деле – по пальцам пересчитать. Пушкин, там, Толстой, Достоевский и Чехов. Ну, ещё Набоков, Пастернак… Кого ещё признали в мире?

Но этого – знают все.

Давным-давно заполняя анкету, он указал:

Профессия – Литератор.

Сколько лет работали по этой профессии – 20 лет.

Основной источник средств к существованию – литературная работа.

Ох… Узнали персонажа?

Вот одна из таких анкет.

Владимир Ленин. Литератор, блин… Аж мурашки по коже.

Благодаря его литературным трудам в стране погибло от 10 до 17 млн человек, около 2 млн человек, не разделявших взглядов новой власти, предпочли бежать за рубеж. Не худшие люди были, между прочим.

Последствия аукаются до сих пор…

Ну почему же русская литература иной раз так убийственно беспощадна к своим читателям?