 

Мнение: О беспощадной и убойной русской литературе

22.10.2020, 16:35, Разное

Всяк согласится, что русская литература особняком стоит в мире. Как и русские литераторы, коих на самом деле – по пальцам пересчитать. Пушкин, там, Толстой, Достоевский и Чехов. Ну, ещё Набоков, Пастернак… Кого ещё признали в мире?

Но этого – знают все.

Давным-давно заполняя анкету, он указал:
Профессия – Литератор.
Сколько лет работали по этой профессии – 20 лет.
Основной источник средств к существованию – литературная работа.

Ох… Узнали персонажа?

Вот одна из таких анкет.

Владимир Ленин. Литератор, блин… Аж мурашки по коже.

Благодаря его литературным трудам в стране погибло от 10 до 17 млн человек, около 2 млн человек, не разделявших взглядов новой власти, предпочли бежать за рубеж. Не худшие люди были, между прочим.

Последствия аукаются до сих пор…

Ну почему же русская литература иной раз так убийственно беспощадна к своим читателям?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Лукашенко назвал прошедшие в Белоруссии выборы праздником

31.08 / Мнение: Когда начнет стрелять автомат Лукашенко?

27.09 / ТОП-5 доступных кроссоверов в России на конец сентября

03.07 / Мнение: Ефремов отказался признавать вину в ДТП

30.07 / Мнение: “Что такое ЧВК Вагнер”?

07.08 / Само совершенство: Тина Кунаки продемонстрировала идеальную фигуру во время отдыха на Миконосе

03.10 / Мнение: Ковидобесы – экспансия

20.08 / Болтон: Трамп считал Украину частью России

25.07 / Сиара стала мамой в третий раз

20.07 / Мнение: Первая точка выбора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска