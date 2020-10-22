Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле

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22.10.2020, 16:30, Новости дня

Украинский актер Арам Арзуманян 22 октября в Instagram опубликовал снимок, который был сделан на съемках третьей части фильма “Бешеная свадьба”. 

На фото он запечатлен за рулем мотоцикла, в прицепной коляске которого сидит певица и актриса Надежда Мейхер в образе монашки. 

“Едем, едем в соседнее село на сеанс экзорцизма”, – подписал он снимок.

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Едем, едем в соседнее село на сеанс экзорцизма… Отгадайте, кто на фото одержим? Я или Надежда @nadyameiher ? #скаженевесілля3 #снадюхойвиаграненужна

Публикация от Арам Арзуманян (@aram_dad) 22 Окт 2020 в 3:45 PDT

“Бешеная свадьба” – украинский комедийный фильм, премьера которого состоялась осенью 2018 года. Зимой 2019 года в прокат вышел фильм “Бешеная свадьба 2”. 

Летом 2020 года съемочная группа приступила к работе над третьей частью. Арзуманян играет в фильме роль Ашота – зятя соседей главных героев комедии, а Мейхер воплотит образ настоятельницы монастыря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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