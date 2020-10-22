Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве

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22.10.2020, 16:23, Разное

ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе. Силовики задержали уроженца Центральной Азии 1999 года рождения, который готовился напасть на здание органов власти.

По данным телеканала “360”, злоумышленник планировал сразу после преступления отправиться на Ближний Восток. Сотрудники ФСБ обнаружили тайник террориста с компонентами самодельного взрывного устройства.

Отмечается, что молодой человек действовал по указанию боевиков международных террористических группировок. Другие подробности не раскрываются.



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