Врач Проценко перечислил сигналы для госпитализации при коронавирусе

22.10.2020, 16:17, Разное

Врач Денис Проценко назвал сигналы для госпитализации пациента при коронавирусе. Он объяснил, когда именно необходимо вызывать скорую помощь.

Проценко, прежде всего, призвал не паниковать. Грипп также поражает определенную часть легких. Существуют определенные критерии для госпитализации, к ним относятся высокая температура, которая не сбивается жаропонижающими в течение двух суток, частота дыхания больше 25 в минуту. Показанием для обращения к медикам является снижение сатурации в легких (показатель ниже 92%).

При плохом самочувствии нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Например, в Москве действует единая информационная система. Она позволяет пациенту записаться на прием на конкретное время, избегая образования очередей.