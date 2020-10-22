 

Московскому депутату Шереметьеву вынесен приговор по делу о мошенничестве

22.10.2020, 16:08, Новости дня

Замоскворецкий суд Москвы назначил наказание в виде четырех лет колонии условно депутату Мосгордумы от фракции КПРФ Олегу Шереметьеву по делу о мошенничестве на 2 млн рублей.

«Назначить Шереметьеву наказание в виде четырех лет колонии условно с испытательным сроком на четыре года и запретом занимать должности на государственной службе сроком на два года», – цитирует ТАСС приговор судьи.

По материалам дела, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 каждый месяц готовил и предоставлял в аппарат Мосгордумы сведения о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тыс. рублей. При этом, по версии следствия, он вносил в документы ложные сведения о выполнении помощником «особо важных и сложных заданий». При обыске в квартире депутата правоохранители обнаружили сильный беспорядок.

Расследование дела Шереметьева завершилось еще в конце сентября. По данным следствия, Шереметьев своими действиями причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей. В четверг суд признал Шереметьева виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере.



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