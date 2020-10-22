Малышева перечислила «суперподукты» против коронавируса

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22.10.2020, 16:08, Новости дня

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала три «суперпродукта», которые полезны для борьбы против коронавирусной инфекции.

«Сейчас точно доказано, что Коронавирусные инфекции, точно также как грипп и многие другие инфекции, гораздо тяжелее течет у людей, у которых дефицит витамина D, дефицит цинка и дефицит селена. (…) Существуют и другие продукты, в которых тоже есть и витамин Д, и цинк, и селен. Но, в нашем списке только продукты суперчемпионы!» – написала Малышева в Instagram.

Самым лучшим источником витамина D телеведущая назвала печень трески. По ее словам, в этом продукте содержится суточная норма в четыре грамма. «Витамин D запускает клеточный иммунитет и препятствует высокому воспалению в клетках при COVID-19», – отметила Малышева.

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Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 22 Окт 2020 в 2:26 PDT

Устрицы – лучший источник цинка. Телеведущая уточнила, что цинк блокирует размножение коронавируса в клетке. Бразильские орехи являются наилучшим источником селена, который «дает силу естественным киллерам – макрофагам, которые убивают вирус» а также снижает риск образования тромбов.

Ранее Малышева назвала симптомы других заболеваний, которые могут напоминать признаки коронавирусной инфекции.



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