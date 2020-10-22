В Сети появилась фотография в стиле ню дочери Джонни Деппа

22.10.2020, 15:53, Разное

Дочь Джонни Деппа приняла участие в эротической сессии. Фотографии Лили-Роуз Депп в стиле ню появились в Сети.

Как и мама, манекенщица и певица Ванесса Паради, дочь голливудского актера Джонни Деппа, работает моделью. 21-летняя Лили-Роуз Депп пользуется успехом на профессиональном поприще. В этот раз дочь исполнителя роли Джека-Воробья устроила фотосессии в стиле ню. Эротические кадры девушка продемонстрировала на своей странице в социальной сети Instagram. Автором волнующих снимков выступил фотограф Уолкер Бантинг, свои работы с Лили-Роуз Депп он разместил на странице своего профиля в соцсети Instagram.

Мастер объектива выбрал для изображений черно-белую палитру. В кадре модель подняла руку вверх, ухватившись за бельевую веревку. Обнаженная грудь Лил-Роуз Депп прикрыта белым полотенцем, а кисть руки подчеркивает при этом округлые формы ее бюста. На втором снимке она немного сменила позу, повернув голову, при этом больше приоткрыв шею и грудь.

Стоит отметить, что Бантинг назвал дочь Джонни Деппа любимым персонажем в своих историях. По признанию фотографа, он скучает по модели. Фолловеры аккаунта оценили снимок, оставив множество отметок «Нравится» и восторженных комментариев. За короткий срок публикация стала топовой, многие подписчик называли Лили-Роуз Депп богиней и такой же невероятной, как и ее отец. Если фотографа поклонники его таланта назвали просто талантливым, пишет «Инфореактор», то девушка удостоилась эпитета «идеальная».