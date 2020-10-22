Лавров заявил об отсутствии у Запада готовности к диалогу

22.10.2020, 15:48, Новости дня

Несколько западных стран не готовы вместе с остальными участниками межгосударственного общения к диалогу для решения большинства угроз в мире, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Пандемия коронавируса подтвердила, что большинство угроз в современном глобализированном мире имеют ярко выраженный трансграничный характер и противостоять им можно только сообща, на общепризнанной международно-правовой основе и при центральной координирующей роли ООН», – приводит слова министра РИА «Новости».

Лавров отметил, что не все разделяют эту истину, ряд западных стран во главе с США «не демонстрируют готовность наладить взаимоуважительный диалог с другими участниками межгосударственного общения».

Эти страны пытаются сдержать развитие новых мировых центров и наказать те стороны, которые пытаются вести самостоятельную внешнюю политику. Он добавил, что вызывают беспокойство рост протекционизма, обострение торговых противоречий, переходящих в торговые войны.

Также широко применяются нелегитимные односторонние санкции, которые стали инструментом недобросовестной конкуренции. «Все это ведет к дальнейшему накапливанию конфронтационного потенциала, усугубляет дефицит взаимного доверия», – указал глава МИД.

Таким явлениям нужно противопоставить широкий межгосударственный диалог, конструктивную глобальную и региональную повестку дня. В качестве примера Лавров привел сотрудничество в рамках БРИКС.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.