ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе

22.10.2020, 15:48, Новости дня

В Московском регионе задержали выходца из Центральной Азии, планировавшего подорвать одно из учреждений органов власти, сообщили в ФСБ.

«Предотвращен террористический акт в столичном регионе. Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Подозреваемый действовал под указанием боевиков международных террористических организаций, он намеревался взорвать самодельную бомбу в одном из зданий органов власти, а после уехать на Ближний Восток воевать за террористов.

У него в тайнике нашли компоненты самодельного взрывного устройства, найдена также его переписка с боевиками, инструкции по созданию взрывчатки и видео присяги террористам.

Место и время предполагаемых терактов ФСБ не сообщает.

Ранее в РФ задержали двух участников нападения на Дагестан в 1999 году, когда боевики убили свыше 280 человек.