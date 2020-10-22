 

Эксперты рассказали, в чем разница между американской и российской версиями iPhone 12

22.10.2020, 15:45, Новости дня

По словам экспертов, те iPhone 12, которе попадут на российский рынок, будут очень схожими с европейскими версиями. Производитель решил выпускать новые смартфоны с «национальными» или региональными особенностями.

 В результате iPhone 12 для РФ окажется не совсем таким же, как iPhone 12 для Соединенных Штатов, уточняют специалисты.

Например, наличие маркировки СЕ подскажет, что гаджет сертифицирован для продажи в странах ЕС. Это точно не американский «Айфон». Проданные в США устройства обеспечат большую скорость в формате 5G. Но в РФ вы не купите таких гаджетов. Разве что привезете с собой в кармане из Америки. Но вряд ли они будут полностью совместимы с местными мобильными сетями. Кстати, подобную регионализацию можно было заметить и в предыдущих линейках iPhone.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / В Берлине начали расследование после наезда машины на толпу людей

05.07 / “Они являются настоящими супергероями”. Зеленский заявил, что военным морякам из Крыма предоставят 70 квартир

08.09 / Ребенок умер на уроке в тюменской школе

13.07 / В РФ раскритиковали Киев за уклонение от Минских соглашений

06.10 / Немецкие эксперты сочли незаконным экспорт ядерных отходов в Россию

10.08 / СК обвинил троих полицейских в вымогательстве за подброшенные наркотики

10.07 / Пушков разъяснил позицию о санкциях против поливающих Россию грязью артистов

27.06 / Самые болезненные санкции против Путина – предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО – Елисеев

05.08 / Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

13.08 / Дональд Трамп призвал к возвращению американских детей в школу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска