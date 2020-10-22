Эксперты рассказали, в чем разница между американской и российской версиями iPhone 12

22.10.2020, 15:45, Новости дня

По словам экспертов, те iPhone 12, которе попадут на российский рынок, будут очень схожими с европейскими версиями. Производитель решил выпускать новые смартфоны с «национальными» или региональными особенностями.

В результате iPhone 12 для РФ окажется не совсем таким же, как iPhone 12 для Соединенных Штатов, уточняют специалисты.

Например, наличие маркировки СЕ подскажет, что гаджет сертифицирован для продажи в странах ЕС. Это точно не американский «Айфон». Проданные в США устройства обеспечат большую скорость в формате 5G. Но в РФ вы не купите таких гаджетов. Разве что привезете с собой в кармане из Америки. Но вряд ли они будут полностью совместимы с местными мобильными сетями. Кстати, подобную регионализацию можно было заметить и в предыдущих линейках iPhone.