Компания OnePlus выпустит новый флагманский смартфон

22.10.2020, 15:45, Новости дня

Флагманские мобильные устройства, выпущенные под брендом OnePlus, всегда отличались высоким качеством и хорошими техническими характеристики. Поэтому накануне выхода новой модели смартфона, которую производитель также анонсировал как ведущую в линейке, пользователи настроены более чем оптимистически.

Особенно вдохновляет то, что компания объявила о достойном похвал смартфоне нового поколения, говорят эксперты. Такие анонсы не появляются на пустом месте, отмечают они.

Инсайдеры также намекают, что новый аппарат приятно удивит многих. Скорее всего, до официальной презентации остается ждать недолго, утверждают осведомленные источники. Остается только набраться терпения.