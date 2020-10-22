 

Скончавшийся в Бразилии участник испытаний оксфордской вакцины не был привит — BBC

22.10.2020, 15:40, Разное


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По данным бразильских СМИ, 28-летний врач, который участвовал в клинических испытаний вакцины в качестве добровольца, скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Якобы он работал с инфицированными пациентами и заразился от них.

Органы здравоохранения Бразилии подтвердили факт гибели врача, но не сообщили подробностей, сославшись на конфиденциальность данных.  Оксфордский университет заявил о том, что испытания вакцины не будут приостановлены, поскольку независимое расследование не выявило проблем с безопасностью препарата, сообщает BBC. 

«Все важные медицинские события тщательно оцениваются исследователями, независимым комитетом по мониторингу безопасности и регулирующими органами. Полученные данные не вызвали никаких опасения по поводу продолжения испытаний», говорится в сообщении.

Источник BBC сообщил, что умерший доброволец не получал вакцину. В ходе III фазы клинических испытаний половине участников вводят вакцину, другой половине — плацебо. Поскольку в испытаниях применяется двойной слепой метод рандомизации, ни добровольцы, ни медики не знают, кто именно получает вакцину от коронавируса. В испытаниях оксфордской вакцины контрольной группе вводится лицензированная вакцина от менингита.

Отметим, что препарат, которые разработали ученые Оксфордского университета совместно с британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, имеет тот же механизм действия, что и российская векторная вакцина Sputnik V — безопасный для человека аденовирус шимпанзе (ChAdOx1) генетически модифицирован для кодирования шиповидного белка коронавируса.

В III фазе масштабных клинических испытаний препарата принимают участие около 30 000 добровольцев из США, Великобритании, Бразилии и Южной Африки. В сентябре испытания были приостановлены после того, как у одного из добровольцев после введения препарата был диагностирован поперечный миелит — воспалительный синдром, поражающий спинной мозг. 12 сентября исследования были возобновлены в полном объеме.



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