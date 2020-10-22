Гарик Харламов о разводе с Кристиной Асмус: “Наша дочь не знает, что мама и папа расстались”

22.10.2020, 15:25, Разное

Гарик Харламов принял участие в записи нового выпуска видеоподкаста Данилы Поперечного “Без души” на YouTube, где рассказал о многих моментах личной жизни. В частности, 39-летний артист признался, что их с Кристиной Асмус дочь Анастасия до сих пор не знает о том, что родители больше не вместе.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой Настей в съемке HELLO!Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Но мы попытаемся ей рассказать так, чтобы это не было ударом. Мне самому было девять лет, когда папа уехал в Штаты, а мама осталась со мной… Я сам из семьи, в которой родители развелись. И мне не хотелось делать так же, как мой отец. Он просто хлопнул дверью и ушел,- рассказал Гарик, отметив, что к расставанию они с Кристиной шли долго:

Мы еще не развелись официально. У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой Настей в съемке HELLO!Напомним, новость о расставании Харламова и Асмус подтвердилась летом этого года. Об этом супруги сообщили на своих страницах в Instagram.

8 лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась)))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм “Текст”, ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом))))) Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс, и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо,

– написала Кристина у себя в аккаунте. Она вышла замуж за Гарика в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Историю отношений пары и первую фотосессию их дочери читайте и смотрите в эксклюзивном материале HELLO!.

Настя Харламова