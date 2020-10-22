 

Журналист о последствиях ультиматума Тихановской: Будет новый круг насилия

22.10.2020, 15:23, Разное

По словам эксперта, все началось с отрицания. Александр Лукашенко отказался признать свое поражение на выборах. Политик утверждал, что за него проголосовали более 80% жителей республики.

Затем наступила стадия гнева. Пивоваров вспомнил в эфире программы “Редакция”, как Лукашенко ходил с автоматом на территории своей резиденции в Минске и называл протестующих овцами и крысами.

Третьей стадией стал торг. Президент побывал в следственном изоляторе КГБ, где встретился с представителями оппозиции, чтобы обсудить реформу Конституции. Лукашенко продемонстрировал якобы взаимовыгодные переговоры.

“На очереди депрессия”, – сказал журналист. Четвертый этап может начаться, если сработает ультиматум оппозиционера Светланы Тихановской, и работники всех белорусских предприятий начнут забастовку.

Пивоваров не исключил, что стачки могут породить новый круг насилия. Силовики уже стреляли в Минске резиновыми пулями, вскоре они могут применить боевое оружие против демонстрантов.

Журналист добавил, что неделю назад в белорусской столице разогнали Марш пенсионеров. Пивоваров отметил, что пожилые люди считаются традиционной опорой авторитарных режимов.

“Это значит, что дела у властелина совсем не важны”, – сделал вывод эксперт.

Последняя стадия – это принятие. Александр Лукашенко должен принять, что единственный правильный выход из политического кризиса – это уход с поста президента.



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