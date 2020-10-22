Скандалы: «Синяя птица» влетела в копеечку

22.10.2020, 15:20, Разное

Организаторы концерта в Краснодаре группы с названием легендарного ВИА заплатят владельцу товарного знака

Фонд поддержки творчества ВИА «Синяя птица» выиграл судебный процесс против организаторов концерта под брендом «ВИА “Синяя птица”» в Краснодаре. Арбитражный суд Краснодарского края признал, что незаконное использование названия нанесло ущерб в сумме 1,2 млн руб. фонду — правообладателю товарного знака. По оценке юристов, у ответчиков нет шансов оспорить это решение.

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (Ростов-на-Дону) признал законным решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) о взыскании компенсации в сумме 1,2 млн руб. в пользу Фонда поддержки творчества ВИА «Синяя птица» (Самара) за незаконное использование товарного знака, сообщает сайт суда.

Вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «Синяя птица» был создан в 1975 году в Куйбышевской областной филармонии (сейчас Самарская область). В 70–80-х годах прошлого века песни «Синей птицы» были очень популярны в СССР. Сейчас коллектив ведет активную гастрольную деятельность в России и странах ближнего зарубежья, приглашая зрителей вспомнить «золотые хиты» советской эпохи.

Фонд поддержки творчества ВИА «Синяя птица», который организует выступления музыкального коллектива «Синяя птица», с 2000 года является правообладателем одноименного товарного знака (концертная деятельность, культурно-просветительные мероприятия).

Судебный спор в АСКК был инициирован фондом в связи с тем, что компании «21 Эра» и «Продюсерский центр Мира» в марте 2019 года перед концертом в Краснодаре распространили афиши с названием «ВИА “Синяя птица”». Между тем в концерте принимали участие исполнители, которые работают в ООО «Продюсерский центр “Синяя птица”» (Саратов) и ООО «Синяя птица Александра Дроздова» (Москва).

Фонд указал суду на то, что он не давал этим концертным организациям разрешения на использование товарного знака «Синяя птица», и потребовал запрета на его использование.

Арбитражный суд Краснодарского края вынес соответствующее решение в августе 2019 года.

В январе текущего года Фонд поддержки творчества ВИА «Синяя птица» снова обратился в АСКК, на этот раз с иском о компенсации ущерба за незаконное использование принадлежащего ему товарного знака. Фонд указал на то, что в зале на 1 тыс. мест при цене билета от 800 руб. до 2 тыс. руб. организаторы концерта получили выручку не менее 800 тыс. руб. (при реализации билетов по минимальной цене). Правообладатель товарного знака потребовал взыскать с каждого из участников концерта («Продюсерский центр “Синяя птица”» и «Синяя птица Александра Дроздова») по 450 тыс. руб., а с каждого из организаторов («21 Эра» и «Продюсерский центр Мира») — по 150 тыс. руб., с чем согласился суд первой инстанции. ООО «Синяя птица Александра Дроздова» обжаловало это решение в апелляции, указав на необоснованную, по мнению компании, жесткость решения.

Апелляционный суд сослался на то, что концерт в Краснодаре был далеко не единственным фактом нарушения прав на товарный знак: ранее гастроли «двойника» ВИА «Синяя птица» проходили в Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Севастополе и других городах.

Таким образом, по мнению суда, нарушитель наказан за неоднократные действия в ущерб интересам правообладателя знака. Аргумент ответчика, что Александр Дроздов был участником группы «Синяя птица» и поэтому, по его мнению, имеет право упоминать об этом на афишах, был отклонен судом.

Будет ли кто-то из ответчиков обжаловать решение в кассации, “Ъ-Юг” выяснить не удалось: контактных данных ООО «Синяя птица Александра Дроздова» и «21 Эра» в информационных базах нет, сотовые телефоны ООО «Продюсерский центр “Синяя птица”» и «Продюсерский центр Мира», указанные в базе Kartoteka.ru, в понедельник не ответили. Телефон заявителя — фонда «Синяя птица» в Самаре — оказался недействующим. По оценке экспертов по авторскому праву, споры между бывшими и нынешними участниками «советских» ВИА довольно часты.

Спор о названии “Синяя птица” далеко не первый и, надо полагать, не последний, учитывая, что на “советском наследии” исполнители неплохо зарабатывают»,— отметил патентный поверенный Сергей Зуйков, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры

Он считает, что в этом споре скоро будет поставлена точка. «На мой взгляд, перспектив отмены решения с учетом представленных сторонами доводов практически нет, если только кассация не выявит каких-либо процессуальных нарушений»,— говорит юрист.

Анна Перова