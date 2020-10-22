Врач порекомендовал не носить намокшую маску из-за повышения риска заражения

22.10.2020, 15:17, Разное

Врач Андрей Тяжельников порекомендовал не носить намокшую медицинскую маску. По его словам, она создает дополнительную угрозу заражения.

Врач Андрей Тяжельников порекомендовал не носить намокшую медицинскую маску. По его словам, она создает дополнительную угрозу заражения. Влажная среда является благоприятной для размножения вирусов и бактерий. Маска выполняет барьерную функцию – она задерживает частицы, выделяемые человеком, который чихает или же кашляет. Влажное средство защиты плохо пропускает воздух, поэтому людям становится трудно дышать.

Маски, сделанные из различных тканей, важно термически обрабатывать. Их после стирки с мылом рекомендуется гладить утюгом.

Напомним, что в Москве из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса введен масочно-перчаточный режим. В общественных местах горожанам нужно придерживаться правил социального дистанцирования. За минувшие сутки в столице, по данным оперативного штаба, было выявлено 4413 случаев COVID-19.