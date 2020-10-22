Названо число возбужденных в Белоруссии дел из-за акций протеста

22.10.2020, 15:08, Новости дня

В связи с несанкционированными акциями протеста в Белоруссии правоохранительные органы возбудили более 400 уголовных дел, сообщил официальный представитель генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев.

«С 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел в связи с массовыми беспорядками, организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, в связи с сопротивлением, насилием или угрозой его применения к сотруднику милиции, осквернением и порчей имущества, хулиганством», – приводятся слова Брылева в Telegram-канале ведомства.

По его словам, на сегодняшний день прокуроры направили в суды более 40 уголовных дел для рассмотрения. Брылев уточнил, что причиненный ущерб (повреждении служебных автомобилей МВД, памятников, дорожного покрытия, госсимволики) обвиняемые часто возмещали добровольно.

Также он добавил, что ряд обвиняемых уже осуждены, в том числе к лишению свободы.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии поменяли тактику в отношении участников проходящих в Минске антиправительственных акций протеста. Он назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят за участие в несанкционированных акциях.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.