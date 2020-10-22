Турецкие ВВС десантируют 70 тысяч беженцев на территории ЕС

22.10.2020, 15:02, Разное

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении ускорить процесс перемещения беженцев с турецкой территории в страны Евросоюза при помощи авиации.

В течение месяца планируется десантировать свыше 70 тысяч мигрантов из Сирии и Ирака.

Беженцев будут забрасывать в первую очередь в страны Западной Европы, выплачивающие высокие пособия безработным мигрантам и способные обеспечить им достойный уровень жизни. Исключением станет Великобритания, покинувшая ЕС, и Люксембург, выплативший Турции безвозмездную материальную помощь в размере 22 млрд евро.

Эрдоган отметил, что таким образом помогает Европе достичь более высокого уровня культурного многообразия.

– Многим европейским компаниям хотелось бы, чтобы у них было больше сотрудников-мусульман и представителей нацменьшинств. Им нужно бороться с белыми привилегиями. Я готов бесплатно отправить им 70 тысяч крепких здоровых парней, которые к тому же имеют опыт борьбы, в том числе и с оружием в руках. Надеюсь, страны ЕС скажут нам спасибо, а если нет, то мы десантируем ещё столько же, — сказал Эрдоган.