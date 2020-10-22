Если Трамп проиграет выборы, «авторитарные лидеры» будут по нему тосковать

22.10.2020, 14:55, Новости дня

Возможное фиаско Дональда Трампа на выборах в ноябре станет поражением не только для него лично, но и для многих лидеров по всему миру — особенно «авторитарных», пишет обозреватель Bloomberg. По мнению журналиста, президентство Трампа принесло выгоду не только КНДР и Саудовской Аравии, но и РФ и даже Китаю, а претендент на президентский пост от Демократической партии Джо Байден наверняка изберёт менее приятный для этих игроков внешнеполитический курс.



Reuters

Если Дональд Трамп по итогам предстоящих президентских выборов будет вынужден покинуть Белый дом, «не он один станет проигравшим» — несмотря на то что правительства многих стран мира скорее всего будут радоваться уходу «самого нетрадиционного и временами суматошного» американского президента, для многих других лидеров «изгнание» Трампа немедленно обернётся новыми вызовами, пишет Bloomberg. Как полагает обозреватель агентства, хотя для некоторых государств — например, Китая — ситуация несколько более «неоднозначна», те «преимущественно авторитарные» правительства, которые за четыре года Трампа у власти смогли получить определённые преимущества, теперь «опасаются, что его уход повлечёт за собой возвращение Вашингтона к более привычной внешней политике». По мнению автора, это будет означать, что США возьмут курс на укрепление альянсов и «продвижение ценностей вроде демократии и прав человека в качестве универсальных».

Первым из лидеров, которые скорее всего будут «тосковать» по Трампу, станет Ким Чен Ын, говорится в материале Bloomberg. За минувшие четыре года отношения США с Северной Кореей изменились кардинальным образом: начавшись со взаимных угроз и оскорблений, они вскоре превратились в «порой очень странный междусобойчик», в рамках которого Трамп и северокорейский лидер встретились три раза и обменялись двумя десятками писем. Вместе с тем, новый подход так и не помог Вашингтону добиться ядерного разоружения Пхеньяна, а 10 октября Ким показал миру новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по всей видимости, может оснащаться разделяющимися ядерными боеголовками. Соперник Трампа Джо Байден между тем уже предупредил, что не станет встречаться с Кимом без предварительных условий, а значит добиться снятия санкций США, на два десятилетия погрузивших северокорейскую экономику в худшую в её истории рецессию, быстро не получится, констатирует обозреватель Bloomberg.

Тон для своего внешнеполитического курса Трамп задал через Саудовскую Аравию — именно туда он совершил в 2017 году свой первый международный визит, а в качестве приветственного жеста на фасаде роскошного отеля, куда заселили его делегацию, появился портрет американского президента в виде проекции, продолжает автор. Политика Трампа оказалась для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана выгодной по целому ряду направлений: американский лидер не только отказался от «ядерной сделки» со «злейшим врагом» Эр-Рияда Ираном, но и лично заблокировал инициативу конгресса США по введению санкций против монарха в 2018 году, когда его обвинили в организации убийства видного критика саудийского режима Джамаля Хашогджи. И хотя не обошлось без «разочарований» — как, например, в 2019-м, когда Трамп так и не стал применять военную силу в ответ на удар по нефтяным объектам на востоке Саудовской Аравии, нанесённый, по версии США, именно Тегераном, — а саудийские лидеры уже заявили, что смогут сработаться и с Байденом, в случае победы последнего США скорее всего «вновь сосредоточатся» на защите прав человека, а также предпримут шаги для возобновления соглашения с Ираном, предполагает журналист.

По мнению обозревателя Bloomberg, больше Мохаммеда бен Сальмана на политическую протекцию Трампа полагается, пожалуй, лишь один лидер — турецкий президент Реджеп Эрдоган. Американский лидер по существу единолично помешал введению американским конгрессом санкций против Анкары в связи с решением турецких властей закупить российские комплексы ПВО С-400, несмотря на то что страна входит в НАТО. Кроме того, Эрдогану удалось убедить Трампа вывести войска из удерживаемых курдами районов на севере Сирии, чтобы Турция смогла ввести туда собственные силы и взять регион под контроль; при этом такое решение Трамп принял, не проконсультировавшись ни с Пентагоном, ни с союзниками США по борьбе против «Исламского государства»* в Сирии, включая Великобританию, Францию и курдов, которых Турция считает террористами. Учитывая, что санкции уже готовы к введению, а Байден ранее призывал США поддержать оппозиционные турецкие партии, Эрдоган станет одним из главных проигравших от ухода Трампа, убеждён автор.

В отношении Китая Трамп проводил более агрессивный курс, чем любой другой американский президент в обозримом прошлом, — он облагал китайские товары пошлинами и предпринимал шаги по ограничению доступа Пекина к ключевым американским технологиям, подчёркивается в материале Bloomberg. Вместе с тем, китайские чиновники заявляли, что в конечном счёте предпочли бы, чтобы Трамп пошёл на второй срок: нынешний президент не только расшатал сложившуюся после Второй мировой войны мировую систему альянсов, которую Китай считает препятствием для своих геополитических амбиций, но и навредил международному авторитету Вашингтона, выходя из различных соглашений во имя своего курса «Америка прежде всего», в результате чего председатель КНР Си Цзиньпин получил возможность «заполнить образовавшийся вакуум лидерства» в самых разных областях, начиная с торговли и заканчивая борьбой против климатических изменений, поясняет автор статьи. Джо Байден может в рамках соперничества с Поднебесной попытаться создать более «сплочённый международный фронт», сохранив при этом давление на КНР в плане торговли и технологий, а подобные перспективы китайские власти отнюдь не прельщают, пишет журналист. Впрочем, как поведал ему профессор факультета международных отношений Нанкинского университета Чжу Фэнь, Китай выиграет и в случае поражения Трампа и снижения «эмоционального накала» в американо-китайских отношениях.

В результате предполагаемого «вмешательства» РФ в президентские выборы 2016 года в США провели официальное расследование, итогом которого стал доклад объёмом 448 страниц — однако «в известном смысле» Владимир Путин всё же «сорвал банк»: придя к власти, Трамп стал высказывать сомнения по поводу значимости НАТО и даже союзнических отношений с такими странами, как Германия, в результате чего трансатлантический альянс, который «российские и советские лидеры пытаются разрушить ещё со времён Иосифа Сталина», ослаб, подчёркивает обозреватель Bloomberg. По мысли журналиста, есть все основания полагать, что в случае второй победы Трампа на выборах всё будет продолжаться в том же духе. При этом из всех целей, которых рассчитывали добиться российские власти от президентства Трампа — начиная с отмены санкций и заканчивая подвижками в области контроля над вооружениями, — достигнуты были очень немногие. Вместе с тем, хотя Москва почти не видит перспектив для улучшения отношений с Вашингтоном, при Байдене их будет и того меньше, отмечает автор. Как сказала в интервью Bloomberg занимавшая до 2019 года пост старшего директора Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Фиона Хилл, вместо того чтобы сокрушаться об антироссийских настроениях в американском истеблишменте, Кремль мог бы предпринять активные шаги, чтобы изменить ситуацию. «Там могли бы приструнить ребят, которые повсюду травят людей. Ну а на встречах с нами они могли бы прекратить делать в нашу сторону жёсткие выпады. Они могли бы взять и просто прекратить это всё», — пояснила Хилл.

Трамп стал настоящей «родственной душой» для Жаира Болсонару — и, как сообщил один из высокопоставленных членов его кабинета, когда Байден начал опережать Трампа в соцопросах, бразильский лидер начал всё больше беспокоиться по поводу сохранения своих связей с США, говорится в материале Bloomberg. Придя к власти в 2019 году, Болсонару свернул практически ставший традиционным для Бразилии нейтральный внешнеполитический курс, сменив его на автоматическую поддержку всех инициатив США и их союзников, а Трамп в ответ на это отменил запрет на импорт бразильской говядины, поддержал заявку страны на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития и подписал с ней ряд соглашений в плане обороны и сотрудничества по освоению космоса. Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что страна сможет поддерживать отношения и с администрацией Байдена, однако, например, политика Болсонару в области окружающей среды при таком исходе определённо столкнётся с сопротивлением со стороны Вашингтона: Байден уже заявил, что если Бразилия не прекратит вырубку лесов Амазонии, на неё могут быть наложены санкции, подчёркивает автор статьи.

Как пишет журналист, внешнеполитические традиции США Трамп регулярно нарушал и в плане отношений с Израилем, поддерживая «националистическую» политику израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Американский лидер признал Голанские высоты израильской территорией, а также перенёс американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и хотя власти Израиля пока отказались от планов по аннексии Западного берега реки Иордан, на втором сроке Трампа они могут вновь о них вспомнить. Самой же мощной «отдачей» от президентства Трампа для Израиля стали подписанные при активном участии американского лидера в сентябре нынешнего года соглашения о нормализации отношений с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Бахрейном — однако за эту победу уже пришлось «расплатиться», поскольку рейтинг поддержки израильских властей в конгрессе США впоследствии резко сократился. В результате многие израильтяне опасаются, что при Байдене Вашингтон станет относиться к их стране значительно строже, тогда как силовиков беспокоит перспектива восстановления «ядерной сделки» с Ираном в прежнем виде, подчёркивает обозреватель Bloomberg.

Для лидеров Польши и Венгрии Анджея Дуды и Виктора Орбана, которые числятся «аутсайдерами» среди в целом более либеральных европейских глав государств, победа Трампа в 2016-м стала настоящим «утешением», иронизирует автор. В 2017 году американский лидер избрал именно Варшаву для своей масштабной речи, в которой он представил альтернативное видение Запада на основе консервативно-христианских ценностей, подкрепив тем самым «правую» повестку Дуды, которой придерживается и Орбан. Венгерский лидер к тому же открыто поддержал кандидатуру Трампа, заявив, что не желает возвращения в Белый дом «морального империализма», который принесёт туда Байден. Как и Трамп, Дуда и Орбан презрительно относятся к политкорректности — и как раз из-за этого они могут вступить в конфликт с Байденом; последний уже высказывался против польских регионов, ранее объявивших себя «свободными от идеологии ЛГБТ», а в другом заявлении о любви Трампа к «хулиганам», в числе последних назвал и Польшу, и Венгрию, напоминает журналист Bloomberg.